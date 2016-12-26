По мнению граждан, указание премьера сдержать рост цен услышано не было

Указание премьер-министра Карена Караперяна, данное председателю Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Артаку Шабояну, о том, чтобы быть более бдительными в вопросе предотвращения искусственного повышения цен на рынке в преддверии новогодних праздников, по мнению ереванцев, «услышано не было». В беседах с Радио Азатутюн люди сетовали на то, что никакого снижения цен не происходит.

«Очень дорого, цены не снизились… в основном повысились… цены страшные, людей жалко… слова премьер-министра не были услышаны», - жаловались граждане.

Председатель Национальной академии потребителей Армении Мелита Акопян сеодня в беседе с журналистами заявила, что злаки на рынке очень дорогие, поскольку КПП «Верхний Ларс» долгое время был закрыт. Она также отметила, что цены на товары существенно повышаются после их поступления от производителя в магазины. А указание премьер-министра, по мнению Мелиты Акопян, было выполнено частично.

«Мы провели изучение также после открытия КПП «Верхний Ларс», и никакого изменения не зафиксировано. Ладно, если злаки импортируются, возможно, но ведь персики, абрикосы наши, не так ли? А на рынке мяса есть очень незначительное снижение, потому что мяса много. Очень незначительная разница», - сказала Акопян.

Комиссия по защите экономической конкуренции, по словам начальника управления анализа Гнела Алавердяна, и в данный момент проводит мониторинг. Он заверил, что они всегда перед Новым годом изучают рынок. А после предложения премьер-министра эти действия осуществляются «при усиленном контроле». По словам Алавердяна, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на ряд товаров первой необходимости даже снизились.

Между тем, руководитель общественной организации «Осведомленный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян отмечает, что рост цен наблюдается в особенности на сельхозпродукцию. Пипоян также считает, что премьер-министр должен был поручить министру сельского хозяйства разработать механизм сдерживания роста цен.

Бабкен Пипоян уверен, что рынок продовольствия возможно контролировать, просто способ и направление выбраны неверно. Он также заметил, что важна причина, а не следствие. А премьер, по его мнению, просто сделал популистское заявление.



