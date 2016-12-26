Сейран Оганян: «Поспешные и необоснованные «компромиссы» увеличат вероятность возобновления войны»

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян на своей странице в соцсети Facebook представил представил свои подходы к урегулированию карабахского конфликта.

«Проблема Арцаха является не препятствием для развития армянской государственности, а совсем наоборот. Точка зрения, будто Армения не в состоянии развиваться без скорейшего разрешения карабахской проблемы, фундаментально неверна или же является искренним заблуждением. Она не только далека от реальности (в течение долгих лет замороженного конфликта у нас были двузначные показатели экономического роста, а также была зафиксирована иммиграция), но и просто ослабляет позиции Армении в переговорном процессе», - в частности написал Сейран Оганян.

Экс-министр обороны также выразил мнение, что односторонние уступки армянской стороны или же поспешные и необоснованные «компромиссы» в карабахском вопросе не обеспечат мир, а «увеличат вероятность возобновления войны, и в этом случае мы окажемся в невыгодном с военной точки зрения положении».

Напомним, что первый президент Армении, лидер оппозиционного «Армянского национального конгресса» (АНК) свою речь на съезде АНК 17 декабря в основном посвятил вопросу урегулирования карабахского конфликта. Он, в частности, заявил, что АНК является сторонницей компромисса и мира и что «не существует другого решения карабахского конфликта, кроме как поэтапный». По мнению Тер-Петросяна, «другого пути спасения, безопасности и развития Армении и Карабаха не существует».

Ниже приводим запись Сейрана Оганяна в соцсети Facebook:

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