Член «Дашнакцутюн» не исключает поствыборной коалиции с РПА

Секретарь парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян не исключает, что после предстоящих весной парламентских выборов их партия вновь сформирует коалицию с правящей Республиканской партией Армении (РПА). Об этом он заявил сегодня во время встречи с журналистами.

Варданян добавил, что АРФД, тем не менее, будет участвовать в выборах самостоятельно.

По словам Варданяна, судьба возможной коалиции будет во многом зависеть от результатов самих выборов. Член АРФД также заявил, что хоть они и будут участвуют в парламентских выборах отдельно, тем не менее, они провели обсуждения с политическими силами и в будущем также будут проводить такие обсуждения.

«Переговоров по этим вопросам нет, но у нас были встречи со всеми силами, в том числе с Гагиком Царукяном», - сказал Агван Варданян.

Представитель АРФД приветствовал создание блока «Елк» («Выход») партиями «Гражданский договор», «Просвещенная Армения» и «Республика» в преддверии выборов. Тем не менее, он отметил противоречия в нем. «С одной стороны политики и СМИ говорят о том, что политическая система в Армении пока не сформировалась и что партии пока не играют в ней роли, но с другой стороны, постоянно создаются альянсы», - отметил он.

Касаясь возможного участия бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна в оппозиционном блоке, секретарь парламентской фракции АРФД напомнил, что Оганян уже был членом политической команды. «Если Сейран Оганян создаст формат, объединение и сформулирует свою задачи как оппозиция, станет оппозицией… Но Оганян не новичок в политике, он был членом политической команды», - отметил Агван Варданян.