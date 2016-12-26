«Двери «Армянского возрождения» открыты для сотрудничества»

Двери партии «Армянское возрождение» открыты для здорового сотрудничества. Об этом журналистам заявил лидер партии Артур Багдасарян в ходе съезда молодежного союза партии в субботу.

Он сообщил, что в преддверии парламентских выборов 2017 года партия «Армянское возрождение» уже начала консультации с различными политическими силами, которые, однако, называть не стал.

«Для нас важно, чтобы на предстоящий общегосударственных выборах действительно имела место по возможности более широкая консолидация: это может быть одной политической консолидацией или могут быть какие-то полюса, но мы являемся твердыми сторонниками этого», - заявил Артур Багдасарян, напомнив, что партия «Армянское возрождение» сама представляет собой своеобразный блок, общественно-политическое объединение.

«Наши двери открыты для здорового сотрудничества, и еще есть время, и политические консультации в различных форматах сегодня идут», - заявил лидер партии.