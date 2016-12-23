Министр финансов ожидает в следующем году экономический рост на уровне 3,2%

С уходящим годом завершается период приходящих из внешнего мира шоков, а 2017 год для экономики будет годом стабилизации и закладывания основ. Об этом сегодня на подводящей итоги года пресс-конференции заявил министр финансов Вардан Арамян.

Говоря об ожиданиях, министр отметил, что в следующем году ожидается экономический рост на уровне 3,2% «2017 год,- это период восстановления, и мы должны сделать все, чтобы заложить основы для гораздо большего экономического роста в 2018-2019 гг.», - добавил он.

Сменивший Гагика Хачатряна на должности министра финансов Арамян заявил, что 2016 год будет завершен с экономическим ростом на уровне 0,5%, несмотря на то, что в бюджете был запланирован рост на уровне 2,2%. По утверждению министра, основной причиной показателя роста ниже запланированного является уточнение статистических данных, касающихся спада в сфере сельского хозяйства.

Арамян заявил, что он против того, чтобы любой ценой добиваться запланированных показателей роста, поскольку гораздо важнее обеспечение стабильности. «Я считаю, что рост в 0,5% - это неплохой показатель, если учесть показатели других стран, потому что все страны Евразийского экономического союза завершат этот год со спадом. Я скажу вам честно, были ли в экономике инструменты, которые обеспечили бы рост в 2,4%? Да, были. Например, можно было напечатать деньги и раздать народу. И мы обязательно имели бы рост в 2,4%. Было бы это разумно? Я считаю, что нет. Потому что если ты пойдешь на этот шаг, в дальнейшем это приведет к очень высокой инфляции, противостоять которой гораздо более проблематично», - сказал министр.

Он заявил, что государственный долг в течение этого года увеличился примерно на 1 млрд долларов, с 5 млрд в прошлом году достигнув 5 млрд 905 млн долларов. А в следующем году планируется, что госдолг увеличится примерно на 400 млн долларов, достигнув 6 млрд 338 млн долларов.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян несколько месяцев назад выразил обеспокоенность в связи с тем, что увеличение госдолга приведет к дефолту, то есть к ситуации, когда государство не сможет погасить долги. Министр финансов придерживается иного мнения.

«Я считаю, что мы должны думать о том, о каких рисках идет речь. Если речь идет о том, что есть опасность, что мы не сможем обслужить долг, то такой опасности нет», - заявил он.

На днях в парламенте был единогласно принят новый закон о закупках. Согласно закону, провозглашенному министром финансов революционным, протокольные расходы президента, премьер-министра и спикера парламента отныне по соображениям безопасности будут считаться тайной. На вопрос, не увеличит ли это коррупционные риски и не лишит ли возможности выявлять бессмысленные крупные расходы, министр ответил: «Почему все должны знать, что премьер или спикер парламента в ресторане угощают своих гостей? Есть ли здесь риски безопасности? Я вас уверяю, да, есть. […] Прошу, поверьте мне. Я заинтересован в том, чтобы все было переведено в прозрачное поле, но есть правила безопасности, которые мы должны обязательно соблюдать».