Виктор Даллакян: Сотрудничество с Сейраном Оганяном углубляется

«Сотрудничество с Сейраном Оганяном углубляется, разрыв исключен», - сегодня по завершении съезда возглавляемой им партии «Третья республика» в беседе с журналистами заявил Виктор Даллакян, заверив, что уже в ближайшее время они объявят о том, в каком формате будут участвовать в парламентских выборах.

«Наше сотрудничество не только продолжается, наше сотрудничество углубляется, и это связано также с тем обстоятельством, что оценки нашей партии и Сейрана Оганяна относительно сложившейся в стране тяжелой ситуации и путей выхода из этой ситуации совпадают. И мы считаем, что лишь сообща, объединившись, можно в нашей стране мирным путем, в результате парламентских выборов достичь смены власти. Мы являемся сторонниками широкой консолидации, сторонником которой также является [бывший] министр обороны Сейран Оганян», - сказал Даллакян.

Бывший представитель президента страны Сержа Саргсяна в парламенте и бывший заместитель руководителя администрации президента Виктор Даллакян не видит в прошлом Сейрана Оганяна ни одного эпизода, который помешал бы их сотрудничеству, включая события 1 марта 2008 года и апрельскую войну. «Сейран Оганян не виноват в создавшейся в Армении ситуации, За создавшуюся в Армении ситуацию ответственность несет оно лицо. Это лицо – президент Армении Серж Саргсян. Сейран Оганян оказал нашей стране большие услуги», - сказал он.

Виктор Даллакян других имен не назвал. Не затронул он и вопрос, верна ли циркулирующая в прессе информация о том, что в возможный блок войдут также возглавляемые Варданом Осканяном и Раффи Ованнисяном партии «Единение» и «Наследие». «Я встречался с руководителями различных партий. Но поскольку эти встречи носят непрерывный характер и это политические консультации, то я в настоящее время счел бы целесообразным оглашение конкретных имен. Всего лишь могу сказать, что есть большая возможность объединения и консолидации. Думаю, в ближайшее время вы станете этому свидетелями», - отметил он.

Со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном Даллакян не встречался, а к возможному сотрудничеству с Гагиком Царукяном обратится тогда, когда тот официально объявит о возвращении в политику.

Как объяснил Даллакян, Сейрана Оганяна и представителей других политических сил они не пригласили на съезд, поскольку в повестке съезда были лишь внутрипартийные вопросы.

«За исключением президентских выборов 1991 года и парламентских выборов 1996 года, все остальные выборы и референдумы были сфальсифицированы», - заявил бывший депутат, выразив убежденность в том, что то же самое власти попытаются сделать и на этот раз. «На парламентских выборах 2017 года нужно политическое поле превратить в черно-белое поле», - сказал Даллакян.

В своем выступлении на съезде Даллакян подверг критике власти, говорил об эмиграции, коррупции, политических заключенных. По его формулировке, мы имеем дело с фактическим разрушением Армении, поэтому единый национальный фронт должен предотвратить воспроизводство Республиканской партии (партии, членом которой до последнего времени был он сам). «Полное отсутствие общественного доверия к действующей власти может привести не только к поствыборным потрясениям, но и к серьезным революционным катаклизмам. Отведенное нам время на то, чтобы исправить ситуацию, почти истекает», - заявил Даллакян.

На вопрос, почему после сфальсифицированных по его мнению выборов он согласился работать в администрации президента и почему не сказал ни одного критического слова в адрес властей за годы своего пребывания в этой должности, Даллакян ответил: «Почему я принял приглашение Сержа Саргсяна. Есть время собирать камни, и есть время разбрасывать камни. Это во-первых. И во-вторых, представитель президента Армении в Национальном собрании имеет всего одну функцию. Он сообщает руководителю администрации Вигену Саргсяну, сколько депутатов находятся в Национальном собрании и последовательность выступлений этих депутатов. Всего лишь это. То есть, у меня были символические функции».