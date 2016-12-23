Парламентские силы дают противоположные оценки первым 100 дням работы премьера

По словам секретаря парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Гагика Меликяна, в правящей партии однозначно положительно оценивают 100 дней пребывания Карена Карапетяна в должности премьер-министра.

«Мы почувствовали конкретные шаги в направлении сокращения «тени», почувствовали конкретные шаги в таможенных процессах, почувствовали конкретные шаги, направленные на смягчение налоговой политики, почувствовали конкретные шаги в направлении сокращения неэффективных расходов. Это было все то, что, наверное, возможно было осуществить за эти 100 дней. И те программные предложения, которые осуществляются в ходе встреч в областях, в ходе встреч с хозяйствующими субъектами, думаю, это также конкретные шаги, и они дадут свои конкретные плоды в течение 2017-го и 2018 годов», – сказал Меликян.

На вопрос, насколько Карапетяну удалось сократить «тень», он ответил: «Не только на данный момент никто не может сказать, насколько сократилась «тень», но и никто не может сказать, сколько составляла «тень», чтобы сказать, насколько она сократилась. Те цифры, которые публикуются, это приблизительные заключения тех, кто их публикует, их спонсоров, публикуют 30%, 40%: 20%, 10%... кто сколько хочет, столько и публикует. Это та сфера, где никто не может опубликовать точные цифры. Правительство, по-моему, должно быть осведомлено хотя бы о минимальных размерах. Если оно будет осведомлено в полной мере, то, я убежден, будут сделаны шаги в направлении полной ликвидации «тени»».

В отличие от представителей власти, представитель оппозиции Арам Манукян («Армянский национальный конгресс») счел первые 100 дней премьера периодом провала.

«Это был период падения, быстрого падения рейтинга. Провал надежд, 100 дней угасания надежды. И все это произошло гораздо быстрее, чем во времена Овика Абрамяна и Тиграна Саргсяна. Потому что если те вступили в должность тихо, спокойно, то Карен Карапетян вступил очень шумно и быстро исчерпал себя. Это было спичечное пламя - загорелось и погасло. И все общество сегодня больше не связывает никаких надежд с ним, этому способствовали реальные шаги. То есть, это разочарование не было из воздуха, не было лишь психологическим фактором. В парламент был внесен бюджет, в котором не было никакого роста зарплат, пособий, пенсий, все это осталось на том же уровне… И другой позор, и это слово вовсе не является преувеличением, правительство нам заявило, что налоговые поступления увеличатся всего на 0,3%. Это издевательство. И еще, самым темным, самым неприятным моментом этих 100 дней стало то, что они «оптом» вступили в Республиканскую партию», - сказал Манукян.

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян отметил, что нельзя говорить ни об успехе, ни о провале нового премьер-министра, поскольку происходящее напоминает всего лишь предвыборную кампанию.

«Это период предвыборного шоу, не более. Если говорить с юмором, то какой была цена бананов в нашем магазине, такой и осталась, никакой разницы нет. До тех пор, пока система управления не изменилась, ее какой-то отдельно взятый компонент не может осуществить коренные изменения. Он может сохранить статус-кво, завуалировать, но, по большому счету, коренные реформы невозможны. А что касается того, что якобы снизилась цена на газ, а теперь и цена на электроэнергию и прочее, то это всего лишь предвыборные скидки, не более. Потому что все равно нам продают их намного дороже их цены», - сказал Мартиросян.

Член фракции «Процветающая Армения» Лёва Хачатрян отметил, что давать оценки пока рано, пока они слышали лишь слова. «Будут дела, тогда и оценим. Пока дел я не вижу», - сказал он.