Тарифы на электроэнергию в Армении снизились

Сегодняшним решением Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, для населения дневной тариф на электроэнергию будет установлен в размере 44,98 драма за 1 кВт/ч (вместо действующего тарифа 46,2 драма за 1 кВт/ч), ночной тариф - 34,98 драма за 1 кВт/ч (вместо действующего тарифа 36,2 драма за 1 кВт/ч).

По предложению нового правительства специальные тарифы будут установлены также для социально необеспеченных семей. По словам начальника управления тарифной политики КРОУ Гарегина Баграмяна, для них действующий тариф снизится на 6,2 драма.

«Для социально необеспеченных семей дневной тариф будет установлен в размере 40 драмов за 1 кВт/ч, ночной тариф - 30 драмов а 1 кВт/ч», - сообщил он.

Напомним, в этом году КРОУ уже один раз пересматривала тарифы на электроэнергию, снизив их на 2,58 драма.

Гарегин Баграмян пояснил, что главной причиной перерасчета действующих тарифов на электроэнергию является снижение цены на газ с начала следующего года. Но даже в этом случае население будет платить примерно на 3 драма больше, чем в 2015 году, когда цена на газ поднялась примерно на 7 драмов.

В ответ на вопрос, почему не было возможности вернуться к прежнему тарифу, Баграмян ответил: «Это уже вопрос, связанный с остановкой атомной электростанции. Знаете, срок ее эксплуатации должен быть продлен на 10 лет. Это очень существенный фактор. У нас в годовом разрезе имеется сокращение дешевой электроэнергии, которая заменяется более дорогой электроэнергией, производимой на ТЭС. И пока существует этот фактор, вернуться к прежним тарифам невозможно».

Работа АЭС приостанавливается, кроме того строятся высоковольтные линии электропередачи Армения-Иран и Армения-Грузия, погашение кредитных средств, привлеченных для этого строительства, также ложится на плечи граждан. «2018-2019 годы в этом плане будут довольно тяжелыми, потому что начнется погашение этих кредитов. Естественно, это будет негативным фактором, то есть повлияет на тарифы».

Баграмян добавил, что в связи с этим фактором тариф повысится.