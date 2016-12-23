Серж Саргсян: Ближайшие несколько лет для нас будут переломными

По случаю Праздников Нового Года и Святого Рождества от имени президента Армении накануне в резиденции главы государства был организован приём для представителей предпринимательского сообщества.

Согласно официальному сайту президента Армении, Серж Саргсян поздравил предпринимателей с наступающими праздниками и пожелал успехов в 2017 году.

«Предприниматели - один из самых активных слоёв любого общества. Успешной работой бизнеса мы создаем новые рабочие места, новые товары и новые услуги. Самой необходимой предпосылкой предпринимательства является индивидуальная инициатива. Вы уже выделились своей деятельностью в Армении, следовательно и работа каждого из вас должна быть в центре внимания властей. Именно с этой логикой начало свою работу наше новое правительство, которому уже исполнилось сто дней. В наступающем году и на будущее желаю, чтобы сотрудничество Правительства и предпринимателей укрепилось более высоким уровнем доверия», - в своей речи отметил президент.

Серж Саргсян подчеркнул, что армянское правительство предоставляет возможность всем заложить новые основы плодотворного сотрудничества во имя будущего развития страны. «В этом плане я ожидаю, что правительство будет оказывать качественные услуги, являясь вашим надёжным партнёром. Благодаря проделанной в последние годы последовательной работе, существенно изменилась внешняя экономическая среда Армении. В результате этой работы изменились обеспечивающие экономический рост факторы. Однако, должен отметить, что определённые внешние вызовы проявились и развились намного быстрее, чем мы успели к ним приспособиться, - сказал глава государства, продолжив: - Очевидно одно: нам необходим ускоренный рост развития. А это, в свою очередь, делает необходимым принятие новых акцентов экономического развития.

В условиях уменьшения внешнего вливания ресурсов приоритетом стало стимулирование экономического роста посредством экспорта. Первые шаги в этом направлении сделаны посредством инициирования политики, направленной на экспортирование».

По словам президента, из уже имеющихся данных на 2015-2016 гг. можно сделать вывод, что экономика имеет определённый потенциал, для того, чтобы развиваться в этом направлении. Показатели соотношения экспорта и импорта в январе-ноябре 2016 г., отметил он, позволяют утверждать, что экспорт должен быть той движущей силой, которая обеспечит будущий ускоренный экономический рост.

«В этом направлении, однако, необходимо работать, и не уповать только на государственные ресурсы. Важнейшая задача - полноценное выявление потенциала частного сектора с использованием всех возможностей государственно-частного партнерства, как это сформулировано правительством, - сказал Серж Саргсян, продолжив: - Вступление Республики Армения в Евразийский экономический союз облегчило движение товаров и услуг на рынке, имеющем более чем 180 млн жителей. Однако, несмотря на очевидный прогресс, нам всё ещё многое предстоит сделать для полноценного использования экспортного потенциала Армении. Наши предприниматели и государственные органы вместе, рука об руку могут найти решения стоящих перед нами проблем. Здесь не только нужно ревностное и последовательной поведение наших чиновников, но и творческая мысль предпринимателя. Мы вместе должны выдвигать новые идеи, осуществлять исследования новых рынков, агрессивно прицеливаться к этим новым рынкам. Здесь, наверное, самое приемлемое применение слова «агрессивно», в других местах агрессивность не дает пользы».

«Например, уже сформированный в рамках Евразийского экономического союза единый рынок лекарственных средств создаёт широкие возможности для армянских предприятий этой сферы, в особенности для имеющих Должную производственную практику. Сейчас нужно, чтобы наши производители ставили строго предметные, четкие вопросы перед соответствующими звеньями нашего правительства, чтобы последние помогали продвижению армянской продукции на этом общем рынке. Сказанное мною важно не только для этих видов продукции и для этого рынка. Подобных перспектив и возможностей множество, между прочим, не только в ЕАЭС, но и в других регионах», - сказал президент.

Глава государства отметил, что приоритетной задачей является укрепление взаимного доверия правительства и делового сообщества, что, по его убеждению, будет способствовать развитию страны.

«Я очень хорошо знаю, что никто из вас не избегает открытого и прямого разговора. Будьте уверены, что в лице правительства вы найдёте достойного собеседника. Необходимо, объединив общие усилия, открыть новые перспективы для нашей страны. Уверен, что ближайшие несколько лет для нас будут переломными. Я сам оптимист и ожидаю, что и вы, преисполнившись оптимизма будете работать во имя нашего общего будущего», - подчеркнул Серж Саргсян.