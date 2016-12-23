Сигнал о пожаре в Матенадаране не соответствует действительности

Накануне вечером в социальной сети Facebook появилась информация о том, что был замечен дым, поднимающийся от института-хранилища древних манускриптов в Ереване – Матенадарана.

Корреспондент Радио Азатутюн, выехавший на место, выяснил, что никакого пожара нет, а дым поднимается из задней части здания, предположительно из котельной.

Позже пресс-служба МЧС также выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: «22 декабря, в 21:44, был получен сигнал о том, что рядом со зданием по адресу пр. Маштоца 51 замечен дым. На место отправились два пожарных расчета. Было установлено, что сигнал был ложным».

Вот видео, размещенное в Facebook, которое дало повод для беспокойства о якобы пожаре: