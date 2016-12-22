100 дней премьерства Карена Карапетяна

Бывший топ-менеджер российской компании «Газпром», сменивший на должности премьер-министра Овика Абрамяна и пообещавший создать равные условия для бизнеса и провести реформы, сегодня, однако, уклонился от того, чтобы подытожить первый символический срок своего премьерства.

Вступая в должность, Карен Карапетян был искренен, заявив, что состояние экономики крайне тяжелое. «Мы предпримем конкретные шаги и для снижения социальной напряженности, и в плане развития бизнеса. Но нужно понимать, что нет никакой волшебной палочки, и в этот момент я могу сказать, что если мы хотим изменений в нашей экономике, необходимо проводить системные изменения. Реальное состояние нашей экономики, я говорю это открыто, честно, очень тяжелое, крайне тяжелое», - сказал глава правительства.

Он также пообещал, что программа его правительства будет состоять из двух частей: шаги на ближайшее будущее и стратегия долгосрочного развития.

Причем, лишь спустя более чем три месяца после вступления Карапетяна в должность сегодня правительство создало Фонд «Центр стратегических инициатив», который еще только должен быть сформирован, после чего должен перейти к разработке долгосрочных стратегических программ в Армении.

Поскольку сегодня премьер воздержался от подведения итогов, представим официальные ключевые показатели, характеризующие финансово-экономическое положение страны. Национальная статистическая служба два дня назад опубликовала показатель экономической активности за первые 11 месяцев этого года. Он составил всего 0,6%. Продолжает расти государственный долг страны. По состоянию на конец ноября граждане Армении уже были должны почти 5,6 млрд долларов. С начала года долг вырос более чем на полмиллиарда долларов и до конце года, как недавно признался министр финансов, вырастет еще как минимум на полмиллиарда долларов.

Неутешительная ситуация и в сфере сбора налогов. В январе-ноябре было собрано 974,4 млрд драмов налогов и пошлин, что на 60,4 млрд меньше запланированного в бюджете на этот год показателя. По утверждению экспертов, основной причиной увеличения госдолга является неспособность правительства обеспечить запланированные налоговые поступления.

Несмотря на эти цифры, министр экономического развития и инвестиций Сурен Казарян сегодня остался доволен работой правительства во главе с Кареном Карапетяном. На вопрос Радио Азатутюн, удалось ли премьер-министру выполнить данные обещания, Караян ответил: «Да, однозначно. И не только я могу это отметить, но и частный сектор уже отмечает, что есть серьезные позитивные изменения».

Несмотря на нашу просьбу, Караян так и не назвал имена новых игроков, инвесторов на рынке.

Здесь уместно вспомнить нашумевшую историю, связанную с импортом бананов. Комитет госдоходов (ведомство, возглавляемое, пожалуй, самым доверенным лицом премьер-министра Карапетяна, бывшим директором «Газпром Армения» Варданом Арутюняном) 21 ноября распространил сообщение, согласно которому один предприниматель, чье имя так и не было обнародовано, импортировал бананы из России в Армению, однако после пересечения границы столкнулся к препятствиями и лишь в результате вмешательства управлений оперативного розыска и внутренней безопасности Комитета смог реализовать импортированные бананы.

СМИ неоднократно писали о том, что монополия на импорт бананов и ряд других товаров принадлежит бывшему руководителю Службы принудительного исполнения судебных актов Миграну Погосяну, имеющему тесные связи с высшим руководством страны. Поэтому мало кто счел странным то, что правоохранительные органы так и не выяснили, кто те неизвестные, которые пытались препятствовать импорту бананов в Армению, особенно после заявления премьера Карапетяна о том, что отныне для всех бизнесменов будут созданы равные условия. Также осталось неизвестно, почему этот предприниматель решил больше не импортировать бананы.

По словам члена оппозиционного «Армянского национального конгресса» (АНК), экономиста Ваагна Хачатряна, стоящие перед экономикой Армении системные проблемы остаются в том же состоянии. «За эти 100 дней никаких существенных изменений в экономической жизни не произошло. Да и нельзя ожидать, что в течение 100 дней могут произойти существенные изменения, но могли произойти хотя бы такие ситуативные изменения, когда бы бизнес почувствовал, что отношение к нему изменилось, что для ведения экономической деятельности действительно созданы равные условия, что государство действительно хочет решить его проблемы, не думаю, что такие изменения произошли», - сказал экономист.