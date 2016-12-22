Перед зданием правительства прошли акции протеста

Заседание правительства Армении сегодня сопровождалось уже ставшими традиционными акциями протестов. Сегодня перед зданием правительства ответов на свои вопросы от премьер-министра ожидали сотрудники признанного банкротом химзавода «Наирит», ожидающие программы оздоровления предприятия, а также жители ереванского района Конд, ставшие жертвами отчуждения собственности в государственных интересах, и требующие выплаты задолженности по зарплате сотрудники Бюрегаванского завода по производству стеклянной тары. Ни одна из этих групп сегодня так и не получила какого-либо внятного ответа от правительства.

Собравшиеся перед зданием правительства наиритцы сегодня во второй раз с открытым письмом обратились к владельцу «Ташир груп» Самвелу Карапетяну. Бывшие и нынешние сотрудники некогда химического гиганта, выпускавшего востребованный на мировых рынках хлоропреновый каучук, в своем письме просят Карапетяна до 20 января приостановить процесс банкротства «Наирита», который начался по иску принадлежащей холдингу «Ташир груп» компании «Электрические сети Армении» (ЭСА).

20 января - это конечный срок конкурса, объявленного правительством для инвесторов, желающих вложить средства в перезапуск «Наирита».

По словам сотрудников завода, этот шаг Карапетяна был бы лучшим доказательством его заверений в том, что группа компаний «Ташир» никак не будет препятствовать возможному оздоровлению завода. «Мы вновь просим господина Самвела Карапетяна, только он может приостановить этот процесс банкротства», - говорили протестующие.

Сотрудники «Наирита» надеются, что владелец ЭСА пойдет навстречу их просьбе. Называя Карапетяна одним из самых богатых армян в мире, они в своем письме выражают недоумение: если закрытие завода и торможение оздоровления экономики Армении не является политическим заказом, в таком случае неужели у имеющего такой «размах и возможности» бизнесмена, как Карапетян сумма в 1 млрд 200 млн драмов была столь значительной, из-за долга которой начался процесс банкротства завода.

«Учитывая его патриотическую деятельность, во втором письме мы попросили, чтобы они принял меры для отмены решения суда», - сообщили протестующие.

«Мы все специалисты, хорошо разбираемся в «Наирите», в отличие от сидящих наверху, которые делают расчеты, свидетельствующие, что завод работает в убыток. Пусть позовут нас, мы сделаем расчеты и увидим, действительно ли завод работает в убыток или с доходом», - возмущались сотрудники завода.

«Многие обращаются с программой оздоровления, просто нет желания, хотят по дешевке продать, если Карапетян захочет, он сделает», - в беседе с Радио Азатутюн также говорили наиритцы.

Сегодня перед зданием правительства протестовала также группа бывших жителей квартала Конд. Новое правительств до сих пор не дало ход жалобам этих людей, ставших жертвами так называемого «доминирующего интереса». Жители Конда в беседе с Радио Азатутюн отметили, что их адресованное омбудсмену письмо последний перенаправил правительству, однако ответа от премьер-министра они пока не получили. «Наши земли были признаны не «доминирующим интересом» а просто были захвачены. Ни один премьер-министр нами не интересуется, Татоян [омбудсмен – ред.] дал слово, что что-то сделает, но мы все еще ждем», - говорили бывшие жители Конда.

По их словам, за это время застройщик вызвал их и сказал, что за 1 квадратный метр заплатит сумму в драмах, эквивалентную 450 долларам. Некоторые вынужденно согласились и получили деньги, но на эту сумму, как утверждают кондцы, они даже на окраинах города не могут купить жилье. «Взял деньги и оказался на улице, не могу купить дом», - сказал один из них. По утверждению бывших жителей Конда, из 107 семей всего 15 получили компенсацию, между тем, остальные находится в неопределенной ситуации. Они говорят, что вопрос требует вмешательства государства.

От премьер-министра ответов на свои вопросы ждали сегодня и сотрудники Бюрегаванского завода по производству стеклянной тары, которые уже больше года не могут получить свою зарплату за несколько месяцев. Сотрудники завода говорят, что уже устали от постоянных обещаний, что «завтра выплатят зарплату». По их мнению, утверждения о том, что на заводе якобы осуществляется программа по оздоровлению, являются ложью, «вместо этого продают все, что есть внутри».