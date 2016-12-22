Внешний долг Армении, вероятно, увеличится еще на 180 млн долларов

Правительство Армении сегодня внесло в парламент три новых кредитных соглашения, в соответствии с которыми собирается увеличить внешний долг Армении еще на 180 млн долларов.

Заместитель министра финансов Армен Айрапетян заявил, что хотя после утверждения этих кредитов внешний долг приблизится к порогу в 6 млрд долларов, однако долг Армении является небольшим.

Оппозиционные депутаты пришли к выводу, что у правительства просто нет денег, и берущиеся под разные программы кредиты на самом деле предназначены для выплаты зарплат и пенсий.

Замминистра признал, что деньги нужны для покрытия дефицита бюджета.

Глава парламентской фракции «Процветающая Армения» НаираЗограбян подняла вопрос о том, почему правительство не меняет экономическую политику. «Хорошо, когда мы пересечем ту рисковую черту и страна станет неплатежеспособной, что вы будете делать, как решите эту проблему? Потому что нет никакой видимой надежды на то, что в Армении в ближайшие годы возможны серьезные инвестиции, что могло бы действительно сбалансировать нашу экономику», - сказала она.

В ответ замминистра отметил, что уровень госдолга действительно стремительно увеличился. «И это увеличение не было самоцелью. Поверьте, каждый из нас и как член правительства, и как гражданин обеспокоен повышением этого долга», - сказал он.

Глава фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян заявил, что по их расчетам в этом году экономического роста почти нет, а в этих условиях представляющее кредитный документ правительство даже не имеет стратегии на будущее и решает сиюминутные проблемы. «Что это значит? Мы понимаем, куда движемся? Это правительство имеет представление о том, что будет делать?» - спросил Зурабян.