Обзор прессы за 22 декабря

Армянская пресса широко комментирует состоявшийся накануне официальный визит президента Ирана Хасана Рухани в Армению.

Газета «Жоговурд» пишет: «Строительство нового армяно-иранского газопровода должно было стать приоритетным вопросов вчерашних обсуждений. Между тем, президент Ирана говорил только о намерениях увеличить объемы экспорта газа в Армению. При этом, никакого соглашения в связи с использованием газа, поступающего в Армению по уже существующему газопроводу, подписано не было. И это при том, что около двух месяцев назад посол Армении в Иране Арташес Туманян заявлял, что новый армяно-иранский газовый договор будет подписан в ближайшее время и что благодаря нему Армения сможет покупать газ у Ирана и продавать его, скажем, Грузии».

В газете «Айкакан жаманак» читаем: «В рамках визита президента Ирана в Армению состоялась официальная церемония запуска газовой системы Мегри и Агарака. По гранту, предоставленному Ираном, эти два города были газифицированы, а газ для них будет поставлять Иран. Вход иранского газа на потребительский рынок Армении, по крайней мере, на ближайшие годы, будет ограничен этими двумя маленькими городами, и в этих условиях трудно говорить о деловом интересе иранцев к армянской экономике».

Газета «168 жам» пишет: «Визит президента Ирана в Армению следует за визитом премьер-министра Израиля в Азербайджан. И, как утверждают многие эксперты, посетив Армению, Хасан Рухани ответил Азербайджану за то, что тот принял Биньямина Нетаньяху. Вопрос, почему президент соседней и дружественной страны так долго не посещал Армению, нужно искать не в иранской, а в армянской политике, точнее в отсутствии региональной внешней политики Армении, что является тем же самым, что и позиция, в соответствии с которой Армения обуславливает свою внешнюю политику Россией».