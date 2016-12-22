Министр обороны Армении не исключает вероятности новых столкновений в Карабахе

Министр обороны Армении Виген Саргсян считает российское присутствие в Армении и углубление военно-политического сотрудничества двух стран важнейшим «сдерживающим фактором», который препятствует возобновлению боевых действий и способствует сохранению региональной стабильности и безопасности.

В интервью российской Lenta.ru министр обороны Армении также не исключил возможности возобновления военного конфликта с Азербайджаном. «В апреле текущего года Азербайджан предпринял широкомасштабную военную авантюру против Нагорного Карабаха, которая потерпела полное фиаско. Мы строим свою работу на презумпции возможности возобновления боевых действий», - сказал Саргсян.

При этом, по его словам, «очевидно», что ни Армении, ни странам региона невыгодна возможная эскалация конфликта. Будучи гарантом безопасности Нагорного Карабаха, Армения будет вынуждена вовлечься в коллизию, если это произойдет, и возобновление войны станет серьезнейшей угрозой для всего Южного Кавказа, сказал министр обороны Армении.

Виген Саркисян сообщил некоторые подробности армяно-российского военного сотрудничества. В частности, он подчеркнул, что межгосударственный протокол 2010 года о продлении срока пребывания 102-й российской военной базы в Армении был подписан по инициативе армянской стороны. Кроме того, глава оборонного ведомства Армении подчеркнул, что сегодня актуальным становится проект создания армяно-российского оборонно-промышленного комплекса в Гюмри, который мог бы стать платформой для налаживания делового, военно-технического сотрудничества между Россией и граничащим с Арменией Ираном.

В том же интервью Виген Саргсян также говорил о том, что Армения также может предложить России определенную продукцию своего оборонно-промышленного комплекса, к примеру, различные виды беспилотных летательных аппаратов, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

Российский эксперт по вопросам Южного Кавказа Андрей Епифанцев считает новую войну в Карабахе неизбежной. «Единственный вопрос - когда начнется эта война и в каком формате она будет, - сказал Радио Азатутюн эксперт и пояснил: - Я не вижу перспектив урегулирования проблемы путем переговоров».

Говоря о компромиссе, Ереван сегодня понимает следующее: мы возвращаем вам несколько районов, а вы за это признаете независимость Карабаха. А Баку говорит: вы нам возвращаете все районы, а мы предоставляем Карабаху статус широкой автономии. Эксперт отмечает, что при таких позициях невозможно ожидать мирного урегулирования конфликта.

На днях первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что ключ к урегулированию карабахской проблемы находится в руках Москвы. Российский эксперт не согласен с этим утверждением и говорит, что Москва не может навязать сторонам неприемлемые компромиссы, потому что «ни в Армении, ни в Азербайджане общества не готовы к компромиссам».

На четвертый день апрельской войны стороны при вмешательстве Москвы достигли договоренности о перемирии. Если начнутся новые военные действия, Москва вновь попытается вмешаться, но лишь дипломатическим путем, военной помощи Армения не должна ожидать от Москвы, говорит Епифанцев.

«А если военные действия приведут к тому, что армянская сторона будет вынуждена подорвать важные газопроводы и нефтепроводы, тема Карабаха окажется в центре внимания международных СМИ, и в этом случае серьезные мировые и региональные акторы принудят стороны к компромиссным вариантам, чтобы положить конец войне. Алиев это понимает и, кажется, стремится именно к этому», - добавил российский эксперт.