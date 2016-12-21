Минюст возбудил производство на основании заявления главы НПО

Персональные данные всех выезжающих из Армении и прибывающих в страну граждан предоставляются также властям России. Более того, Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ доступны не только паспортные данные лиц, пересекающих границу Армении, но и то, когда, через какой контрольно-пропускной пункт и в каком направлении гражданин пересек границу, на каком транспортном средстве и с кем.

Этот факт стал известен председателю общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниелу Иоаннисяну из полученного из Службы национальной безопасности Армении ответа на запрос.

«Это является проблемой не только с точки зрения защиты персональных данных, но и вообще с точки зрения государственности, потому что зачем спецслужба другого государства должна знать, кто въезжает или выезжает в Республику Армения? Это должна знать только Служба национальной безопасности Армении», - отметил Иоаннисян.

По его утверждению, в соответствии с решением правительства от 2006 года пользоваться информационной системой пограничного электронного управления(ИСПЭУ) Армении имеют право лишь государственные органы РА. Служба национальной безопасности Армении обосновала предоставление ФСБ России этих данных заключенным между двумя странами в 1992 году межгосударственным договором.

Между тем, ИСПЭУ на пограничных пунктах Армении была задействована в 2006 году. «То, что в договоре от 1992 года не могло быть никакого упоминания о системе электронного управления, это очевидно. В этом договоре четко сказано, что пограничники России в Армении осуществляют пропуск лиц и вещей. Если смотреть чисто с точки зрения законодательства, то это незаконно и должно быть просто запрещено», - сказал Иоаннисян.

По его словам, позволяя ФСБ России пользоваться ИСПЭУ, армянские власти нарушают также права пересекающих границу Армении иностранцев, поскольку данные о них также становятся доступны российским властям. «Здесь есть проблема, что эти данные могут быть использованы во вред гражданам. Когда в августе были опубликованы отсканированные копии паспортов нескольких дипломатов посольства США в Армении, мы стали подозревать, что это произошло именно так, утечка пошла из ФСБ России. Мы стали проводить расследование в этом направлении, и выяснилось, что ФСБ России действительно имеет такой доступ», - сказал глава «Объединения информированных граждан».

На основании заявления Иоаннисяна в Министерстве юстиции уже возбуждено административное производство. По словам начальника отдела осуществления административных производств Агентства по защите персональных денных Геворка Айрапетяна, агентство выяснит, правомерно ли то, что России разрешен доступ к ИСПЭУ Армении.

Он отметил, что вообще-то возможность предоставления другому государству доступа к подобного рода информации существует. «В законе о защите персональных данных говорится, что персональные данные, находящиеся в распоряжении наших государственных органов, могут быть переданы государственным органам других стран, но лишь в рамках международных договоров. Причем, уровень этих договоров должен быть межгосударственным», - сказал Айрапетян.

Он также заверил, что Агентство по защите персональных данных выяснит, соответствует ли предоставление данных ФСБ России принципу соразмерности обработки персональных данных. «То есть, даже если законом это предусмотрено и есть определенная цель передать данные или сделать их доступными, то делается ли это в минимальном количестве или в том необходимом полезном объеме, который необходим для достижения цели?»

Вчера состоялось первое заседание в рамках данного административного производства, на котором представитель СНБ не присутствовал. По словам Геворка Айрапетяна, Агентство по защите персональных данных объявит о своем решении в январе следующего года.

