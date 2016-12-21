Stratfor: Цель покупки Азербайджаном у Израиля «Железного купола» неясна

Пока не ясно, насколько полезным для Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте окажется приобретение израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», пишет американский аналитический центр Stratfor, обращаясь к недавно достигнутой между Баку и Тель-Авивом военной сделке.

В конце прошлой недели министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов заявил, что Баку собирается приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол». Израильская газета The Jerusalem Post отметила, что в Азербайджане стали интересоваться этой системой после того, как Армения приобрела российский ракетный комплекс «Искандер».

«Примечательно, что непосредственно перед визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку приехал вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий российскую военно-промышленную сферу», - отмечают американские аналитики, утверждая, что Баку в ходе этого визита заранее проинформировал Россию о том, какую систему он покупает у Израиля и, что более важно, нарушит ли это военный баланс, который поддерживает Москва между Азербайджаном и Арменией.

«Тем не менее, цель покупки этой израильской системы противоракетной обороны остается неясной, - считают эксперты Strarfor и поясняют: - У Азербайджана уже есть системы S-300 и «Барак-8», которые эффективны против ракет «Искандер», более того, пока неясно, сколько батарей «Железного купола» Азербайджан намерен приобрести у Израиля в том случае, когда известно, что чем меньше число батарей, тем менее эффективной будет система».

«У Израиля, например, 10 батарей системы «Железный купол» ценой 50 млн долларов каждая, а приблизительная стоимость одной ракеты - 100 тыс. долларов. Согласно последним сообщениям, между Израилем и Азербайджаном была заключена военная сделка на сумму до 5 млрд долларов, что позволит Баку приобрести 7 батарей», - прогнозирует американский аналитический центр, в то же время подчеркивая: - Но даже укрепленный с помощью достаточного количества батарей «Железный купол» имеет свои слабые стороны. Его батареям трудно противостоять ракетам «Искандера» большой дальности, поскольку система «Железный купол» предназначена в первую очередь для нейтрализации угрозы небольших артиллерийских ракет и минометов».

«Хотя напряженность в Карабахе вряд ли достигнет того уровня, свидетелями которого мы стали в начале этого года, тем не менее, ситуация может обостриться», - подчеркивают американские аналитики, добавляя, что «Железный купол» может помочь защитить города и базы вблизи линии соприкосновения.