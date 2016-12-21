Рухани: Карабахский конфликт не имеет военного решения

В свою очередь, президент Армении подчеркнул, что армянская сторона приветствует сбалансированную позицию Ирана в вопросе Карабаха.

Карабахский конфликт

Карабахский конфликт не имеет военного решения. Об этом сегодня заявил находящийся с официальным визитом в Ереване президент Ирана Хасан Рухани.

Это первый визит Хасана Рухани в Армению после его избрания в 2013 году на должность президента Ирана.

«Армения и Азербайджан — наши партнеры, и мы надеемся на то, что путем переговоров и политики станет возможно достичь в карабахском вопросе прочного мира. Такой мир исходит из интересов всех стран региона. Без сомнения, не существует военного пути достижения мира. И мы надеемся, что вопрос будет решен в рамках международного права путем мирных переговоров», - сказал Руханина брифинге по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.

В свою очередь, президент Армении подчеркнул, что приветствует сбалансированную позицию Ирана в вопросе Карабаха. «Моему уважаемому коллеге, как всегда, и на этот раз представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, направленные на ликвидацию последствий апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха договорённости, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Мы очень высоко оцениваем уравновешенную позицию Ирана относительно основанного на международном праве исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы. Мы подтвердили, что Нагорно-Карабахская проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость любого шага, направленного на нагнетание ситуации и распространение дестабилизации в регионе», - сказал Серж Саргсян.

Сотрудничество в региональных вопросах

На встрече Саргсян-Рухани помимо карабахской проблемы обсуждались также региональные вопросы, в том числе сирийский конфликт. Президент Ирана подчеркнул, что стабильность в регионе крайне важна для обеих стран. В этом контексте обсуждались также вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом. Рухани отметил, что Армения и Иран в этом вопросе должны поддерживать власти Сирии и Ирака.

«В вопросе Алеппо наши точки зрения совпадают с позицией Армении, и вообще, в международных структурах точки зрения двух стран совпадают», - сказал Рухани. А Серж Саргсян подчеркнул, что Армению в первую очередь заботит вопрос обеспечения безопасности армянской общины в Алеппо.

«Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и международные усилия, направленные на урегулирование ситуации. В этом плане важным является принятие два дня назад в Совете безопасности ООН резолюции по гуманитарной ситуации в Алеппо. Несомненно, Армению в первую очередь заботит вопрос обеспечения безопасности армянской общины в Сирии, и особенно, в Алеппо»,- сказал Саргсян.

Энергетика

Хасан Рухани и Серж Саргсян в ходе встречи обсудили также экономические и энергетические вопросы. Президент Ирана сегодня в Ереване подчеркнул, что в энергетической сфере у Ирана хорошие отношения с Арменией, однако в ходе данного визита они решили еще больше развить сотрудничество в указанной сфере, в частности, в виде увеличения объемов поставляемого в Армению газа.

«Это также относится и к проекту экспорта газа из Туркменистана в Армению через Иран. Кроме того, планируется обеспечение роста объемов обмена электроэнергией, в том числе экспорт электроэнергии в третью страну», - сказал президент Ирана, сообщив, что продолжатся работы по строительству высоковольтной линии электропередачи.

Примечательно высказывание Хасана Рухани о том, что Армения и Иран могут служить связующим звеном между Персидским заливом и Черноморским регионом, что станет стимулом для процветания народов и оживления бизнеса двух стран. Президент Армении в свою очередь подчеркнул, что это даст возможность иранским товарам при минимальных транспортных затратах выйти на европейские рынки.

Отметим, что в настоящее время Черноморский регион соединен с Персидским заливом через территории Турции и Азербайджана. «Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьезным стимулом для роста объёмов товарооборота между нашими странами», - в этой связи сказал президент Армении.

Торговля и банковская сфера

Обращаясь к двусторонним торгово-экономическим отношениям, президент Ирана подчеркнул, что они решили облегчить сотрудничество, в частности на территории иранской зоны свободной торговли «Араз», которая находится на границе с Арменией и может предоставить большие возможности также армянским предпринимателям.

По словам Хасана Рухани, стороны также договорились установить более тесное сотрудничество в банковской сфере, и сегодня во время встречи председателей Центральных банков Армении и Ирана была подчеркнута важность этого сотрудничества.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС

Хасан Рухани, кстати, также упомянул о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что Иран заинтересован в сотрудничестве с этой организацией. По его словам, Армения может сыграть в этом большую роль. «Иран хочет иметь особый статус в отношениях с Евразийским экономическим союзом», - сказал Роухани, добавив, что они хотят иметь свободный режим торговли с ЕАЭС.

Еще один примечательный факт: в своем выступлении президент Ирана подчеркнул, что во время встречи с президентом Армении поднял вопрос загрязнения реки Аракс, сообщив, что Серж Саргсян пообещал содействовать решению этого вопроса.

Добавим, что Саргсян и Рухани коснулись также «многовековых дружественных отношений» между двумя народами. Президент Ирана сказал, что армяне и иранцы мирно жили бок о бок, будучи носителями одних и тех же культурных ценностей.

«С момента формирования 11-го правительства Ирана, отношения Армении и Ирана стремительно развиваются. После присутствия президента Сержа Саргсяна на церемонии моей инаугурации я постоянно искал время, чтобы совершить ответный визит в Армению. И сегодня я очень рад, что появилась подобная возможность», - сказал Рухани, подчеркнув, что отношения между Арменией и Ираном имеют большой потенциал. «Этот потенциал используется лишь в некоторой мере, и нужно сделать все, чтобы в ближайшие месяцы и годы использовать его полностью», - сказал президент Ирана.

Кстати, Хасан Рухани пригласил президента Армении в следующем году посетить Исламскую Республику Иран. Серж Саргсян сказал, что с удовольствием посетит Иран, поскольку двусторонние отношения просто обязывают сделать это.