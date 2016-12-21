Президент Армении: Достигнутые договорённости придадут новый импульс армяно-иранскому взаимодействию

«Намеченные сегодня к подписанию документы и достигнутые договорённости придадут новый импульс, чтобы поднять на качественно новый уровень армяно-иранское взаимодействие», - сегодня после встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани.заявил президент Армении Серж Саргсян.



«Мы сегодня провели всесторонние и содержательные обсуждения самых разных вопросов двусторонней повестки: подтвердили нашу решимость, направленную на совместную реализацию разработанных программ, отметили важность периодического проведения политических консультаций, обсудили вопросы, связанные со стимулированием связей между деловыми кругами в торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах, в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре. Мы с уважаемым господином Президентом коснулись хода реализации соглашений, достигнутых на 14-ом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», - согласно пресс-службе главы армянского государства, сказал Серж Саргсян.

По словам Саргсяна, в результате договорённости, достигнутой между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран, продолжает осуществляться обмен газа и электроэнергии.

«Исходя из соображений обеспечения необходимых объемов энергоносителей в Республике Армения в результате отмеченного обмена и в результате договорённостей, достигнутых на прошедших в Ереване четырёхсторонних переговорах, мы коснулись задействования энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия. Обменялись мыслями по поводу планов создания международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив - Чёрное море, осуществлением которых облегчится международная перевозка грузов, будет дана возможность при минимальных транспортных затратах иранским товарам войти в европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран. Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьёзным стимулом для роста объёмов товарооборота между нашими странами», - заявил президент Армении.

Серж Саргсян отметил, что они обменялись мнениями также относительно региональных интеграционных процессов и подчеркнули важность тех возможностей сотрудничества, которые предоставляет членство Армении в Евразийском экономическом союзе.

«Продолжаем работу в направлении улучшения среды ведения бизнеса и инвестиционных регулировок для хозяйствующих субъектов двух стран. В этом контексте хочу особо подчеркнуть важность ликвидации въездных виз для граждан наших стран. Уверен, что повышение уровня взаимного знакомства наших народов будет способствовать также углублению торгово-экономических связей. В этом плане, несомненно, я очень рад, что сегодня, параллельно с визитом, состоится обширный бизнес-форум в Ереване», - сказал он.

Как отметил армянский президент, На встрече, были затронуты также актуальные региональные и международные проблемы. «Мы обменялись мнениями относительно реализации исторических договорённостей, достигнутых вокруг Иранской ядерной программы. Уверен, что они откроют новые горизонты развития перед трудолюбивым и творческим народом Ирана, являясь новым стимулом для оживления как нашего двустороннего, так и более широкого регионального взаимодействия, - сказал Серж Саргсян и продолжил: - Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и международные усилия, направленные на урегулирование ситуации. В этом плане важным является принятие два дня назад в Совете безопасности ООН резолюции по гуманитарной ситуации в Алеппо. Несомненно, Армению в первую очередь заботит вопрос обеспечения безопасности армянской общины в Сирии, и особенно, в Алеппо. Моему уважаемому коллеге, как всегда, и на этот раз представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, направленные на ликвидацию последствий апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха договорённости, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Мы очень высоко оцениваем уравновешенную позицию Ирана относительно основанного на международном праве исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы. Мы подтвердили, что Нагорно-Карабахская проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость любого шага, направленного на нагнетание ситуации и распространение дестабилизации в регионе».

По словам президента Армении, с президентом Ирана была достигнута договоренность продолжать «эту добрую традицию» контактов на самом высоком уровне.



