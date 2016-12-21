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Регион

Рухани: Карабахский конфликт не имеет военного решения

Президент Ирана Хасан Рухани и президент Армении Серж Саргсян во время брифинга с журналистами в Ереване. 21 декабря 2016 г.

Президент Ирана Хасан Рухани и президент Армении Серж Саргсян во время брифинга с журналистами в Ереване. 21 декабря 2016 г.

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Карабахский конфликт должен быть решен исключительно мирным путем. Об этом сегодня в Ереване заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Армения и Азербайджан — дружественные для нас страны, и мы надеемся на то, что будем свидетелями стабильного мира в регионе. Карабахский вопрос не имеет военного решения», - сказал Рухани в среду на брифинге по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.

В свою очередь, президент Армении заявил, что Ереван высоко оценивает «сбалансированную позицию Тегерана по карабахскому урегулированию на основе норм международного права», передает «Новости-Армения» со ссылкой на «Интерфакс».

«На переговорах мы отметили, что проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость шагов, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе», - отметил президент Армении.

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