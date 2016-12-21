Рухани: Карабахский конфликт не имеет военного решения

Карабахский конфликт должен быть решен исключительно мирным путем. Об этом сегодня в Ереване заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Армения и Азербайджан — дружественные для нас страны, и мы надеемся на то, что будем свидетелями стабильного мира в регионе. Карабахский вопрос не имеет военного решения», - сказал Рухани в среду на брифинге по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.

В свою очередь, президент Армении заявил, что Ереван высоко оценивает «сбалансированную позицию Тегерана по карабахскому урегулированию на основе норм международного права», передает «Новости-Армения» со ссылкой на «Интерфакс».

«На переговорах мы отметили, что проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость шагов, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе», - отметил президент Армении.