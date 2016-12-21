В Ереване состоялись армяно-иранские переговоры на высшем уровне

В резиденции президента Армении 21 декабря прошла официальная церемония встречи прибывшего в страну с официальным визитом президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, президент Ирана провёл отдельную беседу с президентом Армении, после чего состоялась встреча Сержа Саргсяна и Хасана Рухани в расширенном составе – с участием официальных делегаций двух стран.

Приветствуя президента Ирана в Армении, президент Саргсян назвал его «желанным гостем армянского народа».

«Мы преисполнены надежды, что Ваш первый официальный визит в должности президента Исламской Республики Иран придаст новый дух и дыхание нашему сотрудничеству. Армяно-иранская дружба идёт из глубины веков и, опираясь на эту очень прочную основу, мы в 1992 году установили межгосударственные отношения. Сегодня, спустя 25 лет, я очень рад, что мы можем констатировать: за этот период не было ни одного обстоятельства, которое бы бросило тень на наши отношения. Мы благодарны руководству Исламской Республики Иран за внимательное отношение к нашим отношениям.

И мы всегда были прямы и честны в наших отношениях и готовы так же и продолжать. Пользуясь случаем, прошу передать моё глубокое уважение и добрые пожелания духовному лидеру Ирана Сейеду Али Хасану Хаменеи. Добро пожаловать в Армению!» - сказал президент РА.

Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь поблагодарил Сержа Саргсяна и отметил, что «очень рад, что сегодня посетил Республику Армения - прекрасную страну Республику Армения и столицу Ереван».

«Мы считаем Республику Армения дружественной нам страной и желаем сделать наши двусторонние отношения еще более тёплыми и развивать их. Мы, обе страны, принадлежим одной и той же культуре и цивилизации. Всегда отношения народов двух стран были тёплыми и дружественными», - отметил президент Ирана.