Президент Ирана прибыл в Армению

Президент Ирана Хасан Рухани сегодня прибыл в Армению по приглашению президента Сержа Саргсяна.

Согласно пресс-службе главы армянского государства, в аэропорту «Звартноц» Рухани встречал лично Серж Саргсян.

В ходе визита президент Ирана Хасан Рухани проведет встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном.

После завершения армяно-иранских переговоров на высоком уровне в президентском дворце планируется провести церемонию подписания двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в ряде сфер.

В Ереване президенты Армении и Ирана будут присутствовать на армяно-иранском бизнес-форуме.

Из Армении президент Ирана отправится в Казахстан, а оттуда в Кыргызстан.

Как отмечает ирановед Вардан Восканян, визит Рухани в Армению имеет большое значение, и не только политическое.

По его мнению, между двумя странами существует потенциал сотрудничества в ряде сфер, таких как энергетика, в том числе по газу и электроэнергии, а также в области транспорта.

«О железной дороге, которая свяжет Армению с Ираном, совсем недавно говорил вице-президент Ирана в рамках визита армянской делегации в Иран. Он подчеркнул, что этот проект остается на иранской повестке дня, и иранцы предлагают очень интересные условия – начать строительные работы на своей территории одновременно с началом подобных работ на армянской стороне. Если сравнить ситуацию с Азербайджаном, то там иранцы заявляют, что у них нет денег, чтобы построить эту железную дорогу. Азербайджан обещал предоставить Ирану кредит в размере 500 млн долларов, то есть половину суммы, которая необходима для того, чтобы закончить строительство этой железной дороги. Но, судя по информации из некоторых источников, у Азербайджана нет этой суммы», - отметил Восканян.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Иран не готов на собственные деньги строить свою часть железной дороги, связывающей его с Азербайджаном, но готов на свои деньги строить участок собственной железной дороги, связывающей его с Арменией, ирановед ответил так: «Да, все могут это перевести так с дипломатического языка».

Следует, однако, отметить, что до сих пор Иран еще не реализовал какую-либо инвестиционную программу в Армении.

«В целом, иранцы не произвели каких-либо крупномасштабных инвестиций за рубежом, потому что хоть санкции и устранены де-юре, де-факто значительная часть этих санкций все еще ощущается в Иране. Конечно, было объявлено о размораживании иранских денег, но эти деньги еще не появились. Одно важное обстоятельство – в работе с иранцами не следует ожидать быстрых результатов. Процесс может быть долгим, но устойчивым и эффективным», - отметил специалист в области Ирана.

Для Армении чрезвычайно важным является то обстоятельство, что Иран придерживается сбалансированной политики на Южном Кавказе и, в частности, в карабахском вопросе, отметил Восканян.

«Иранцы против того, чтобы в регионе появились третьи силы даже в формате миротворцев, и хотя они об этом не заявляют, но иранцы против того, чтобы изменилась де-факто существующая армяно-иранская граница. Я имею в виду общую границу с Ираном на участке Арцаха», - сказал Вардан Восканян.