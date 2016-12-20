Глава управления гражданской авиации не согласен с утверждениями о «криминальной конкуренции»

«В условиях политики «открытого неба» для местного авиаперевозчика конкуренция будет тяжелой, это естественно, никто не давал обещаний, что будут легкие условия», - сегодня в беседе с журналистами сказал начальник Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян, касаясь заявления учредителей авиакомпании «Армения» о том, что в Армении существует «криминальная конкуренция».

Аветисян не согласен с учредителем-президентом компании «Армения» Тамазом Гаиашвили, что цель оказавшихся в выигрышном положении российских и украинских авиакомпаний – вывести из игры местного авиаперевозчика. «Слово «криминальный» однозначно предлагаю изъять, потому что мы вообще не видим никакого криминала. Мы видим конкуренцию. Мы видим тяжелую конкуренцию», - сказал глава Главного управления гражданской авиации.

По его словам, ежедневно выполняются 15 рейсов в Москву, и в этих условиях желающая выйти на российский рынок авиакомпания «Армения» оказалась в условиях тяжелой конкуренции. Но, в то же время, он подчеркивает, что местный авиаперевозчик стране нужен.

Мы поинтересовались у руководителя управления гражданской авиации, не видит ли он опасности того, что в создавшейся ситуации армянское небо может вновь остаться без национального или местного авиаперевозчика. И если есть подобная опасность, что делает государство, чтобы ее предотвратить?

«Опасность есть всегда, говоря о государственной поддержке, мы должны понимать, чего хотим. Мы всего лишь говорим, что авиационный рынок Армении открыт для всех хозяйствующих субъектов. Мы создаем простые, прозрачные системы, где потенциальный инвестор будет чувствовать себя комфортно, уверенно и безопасно», - ответил Сергей Аветисян.

Приход российской бюджетной авиакомпании «Победа» на армянский рынок Аветисян оценивает положительно и не видит здесь проблемы демпинга. На вопрос Радио Азатутюн, почему в таком случае дочерней компании «Аэрофлота» не позволили выполнять рейсы из Тбилиси и не произойдет ли у нас так, что «Победа» своей ценовой политикой вытеснит всех остальных с рынка, Аветисян ответил: «Почему в Грузии позволили или не позволили, я сказать не могу… у нас взята на вооружение такая политика, что мы позволяем всем, мы даем возможности осуществлять в Армении рейсы».

На вопрос, не станут ли освобождение Ширакского аэропорта от налога на воздух и сокращение на 50 процентов цен на услуги навигации причиной того, что указанные авиакомпании, воспользовавшись этими преимуществами, в будущем будут получать сверхприбыль за счет повышения цен на билеты, Аветисян ответил так: «У нас нет рычага влияния на цены билетов, да мы и не преследуем такую цель. Мы создаем на рынке конкурентное поле, чтобы рынок диктовал цены на билеты».

Свободные рыночные конкурентные условия - это, конечно, неплохо, но очень скоро та же бюджетная компания [«Победа»] может получить монопольное положение в данной сфере, подчеркивает председатель общественной организации «Национальное авиационное объединение» Дмитрий Адбашян. По его словам, никто долгое время не может работать в убыток, следовательно, обязательно будет пересмотр цен в ущерб пассажирам.

«Они обязательно поднимут цены, потому что никто не работает в убыток. Это [дешевые билеты] один из рекламных ходов для завоевания рынка. Рынок завоевывают, затем видят, что остались одни… с этой точки зрения «Армения» понесет убытки…», - говорит Адбашян.

А «Армения», как ранее заявили ее владельцы, всего за один год уже успела понести убытки. По мнению Адбашяна, это, а также создавшаяся в сфере ситуация в целом являются следствием неправильно разработанной политики. «Мы открыли двери неба, не будучи готовыми ко всем вызовам», - говорит Адбашян, возглавлявший сферу гражданской авиации более 15 лет, добавляя, что здесь не хватает государственного вмешательства.

По его словам, нет ответственных, нет также желания развивать свою собственную авиацию. А это, по мнению Атбашяна, уже является вопросом национальной безопасности. Он подчеркивает: как страна не может быть защищенной без армии, точно так же она беззащитна без национального перевозчика.

Сергей Аветисян сегодня также сообщил журналистам, что с точки зрения пассажиропотока этот год является историческим, поскольку этот показатель пересек черту 3 миллиона. Причем, по его словам, число уехавших и число вернувшихся примерно одинаково.