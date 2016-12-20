Политики продолжают комментировать выступление Левона Тер-Петросяна

«Азербайджан сам должен вернуть территории», - по сути, возражая первому президенту Армении, заявил заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.

В данном «Арменпресс» комментарии замглавы МИД подчеркнул, что существует лишь один вариант поэтапного урегулирования, а именно: «Азербайджан признает Нагорно-Карабахскую Республику, возвращает пока еще находящиеся под его оккупацией территории Нагорно-Карабахской Республики и обращается к Нагорно-Карабахской Республике с инициативой начать переговоры по делимитации межгосударственной границы Азербайджана и Нагорного Карабаха»

Шаварш Кочарян отметил, что после попытки Азербайджана в начале апреля сего года повторить агрессию против Нагорного Карабаха для всех стало ясно, что если Азербайджан отказывается от пакетного урегулирования, то существует лишь один вариант поэтапного урегулирования – вышеупомянутый.

Между тем, Левон Тер-Петросян заверил, что на столе переговоров по карабахскому урегулированию лежит поэтапный вариант урегулирования – статус Карабаха в обмен на территории. «Уступаешь часть - другую часть можешь сохранить. Ничего не уступаешь - теряешь все», - объяснил такое решение лидер оппозиционного «Армянского национального конгресса».

Заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян сегодня выразил недоумение в связи с выбранным для выступления Тер-Петросяна временем.

«Подходящий ли это момент после апрельской войны, когда идущий дипломатический процесс – это исключительно переговоры о начале переговоров, говорить о тех возможных красных линиях, которые, по мнению Левона Тер-Петросяна, Армения может себе позволить. Подходящий ли это момент, так сказать, еще до свадьбы выбирать имя внуку?» - сказал Ашотян.

«На таких ли позициях должен вернуться к переговорам официальный Ереван?.. – продолжил зампред возглавляемой президентом Сержем Саргсяном партии. – Твоя считающаяся радикальной оппозиция с геополитической точки зрения пытается выступать с более гибкой и «примирительной» позиции, чем власть. Подходящий ли был момент, и такую ли позицию с геополитической точки зрения должна занять элита страны, как власть, так и оппозиция, чтобы Армения с сильных позиций говорила с миром о Карабахе?»

На замечание, что Серж Саргсян сам сказал, что был готов в Казани подписать документ, предполагавший уступку территорий, Ашотян, все равно, сослался на слова Шаварша Кочаряна. «Я больше не хочу говорить об этой повестке. Не хочу содействовать в данном случае продвижению не нашей политической повестки», - сказал он.

«Мир невозможен без сильной оборонной системы, - вчера возразил Тер-Петросяну министр обороны Армении Виген Саргсян, процитировав греческого полководца Перикла. – К угрозе возможной войны нельзя относиться с испугом или со стыдом».

Виген Саргсян обещает в будущем обстоятельство ответить оппозиционному лидеру, пока же сконцентрировавшись лишь на словах первого президента о том, что, несмотря на воинственную риторику, Ильхам Алиев является рационально мыслящим государственным деятелем, который способен совершить соразмерный шаг в направлении достижения мира, крайне необходимого его же собственному народу.

«Для меня очень удивительна та оценка, которая была дана руководителю соседней с нами страны, который, не больше, не меньше, считает армян всего мира врагом Азербайджана номер один, а Ереван – исторической азербайджанской землей. И на этом фоне оценивать его как прагматичного, адекватного государственного деятеля, думаю, в некотором смысле, является отходом от реальности», - сказал министр обороны.

«Пацифизм – не лучший партнер, когда страна должна быть готова к навязываемым ей военным авантюрам», - резюмировал Виген Саргсян.