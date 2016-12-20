Сейран Оганян заявляет о своем участии в избирательных процессах

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявляет о своем намерении активно участвовать в предстоящих политических и избирательных процессах.

Он, однако, не уточняет, в составе какой партии намерен выдвинуть свою кандидатуру. Бывший министр лишь отмечает, что в данный момент активно ведет переговоры с общественно-политическими силами.

Как передает «Арменпресс», Оганян на своей странице в Facebook, в частности, пишет: «Стоя у истоков создания нашего государства и армии, а в последние 17 лет руководя оборонными ведомствами НКР и Армении, я не могу оставаться в качестве равнодушного стороннего наблюдателя за военно-политическими развитиями в стране. Если в стране пытаются сформировать новую систему управления, обусловленную конституционными реформами, то каждая политическая сила и каждый гражданин имеют право и обязанность приложить к этому свой потенциал».

Оганян отмечает, что распрощался с министерским постом спокойно и без сожалений, позже отказался от всех предложенных ему высоких должностей, поскольку желает вложить свои знания, опыт и усилия самостоятельно, с целью достичь изменений во внутриполитической жизни страны.

«Я принял решение о своем активном участии в политических и, в частности, в избирательных процессах, руководствуясь идеей «во имя» - во имя безопасности государства, во имя осуществления национальных идеалов. Заявка на участие в политических процессах для меня не является самоцелью, а новым проявлением служения Родине. В состоявшихся системах политического управления важны различающиеся позиции и плюрализм, которые в дальнейшем становятся основанием для новых передислокаций и перегруппировок. «Если нет второго мнения, то из чего выбрать лучшее?». Я решительно отрицаю то положение, когда столкновение взглядов превращается у политических деятелей во взаимную ненависть и вражду. Я против, когда инакомыслие становится поводом для политических преследований, клеветы, злоязычия. Все политические силы и деятели, входящие в предвыборную борьбу, обязаны сохранять взаимное уважение и сдержанность», - сказано в заявлении Сейрана Оганяна.

После конституционных изменений, по мнению экс-министра обороны, роль и значение предстоящих парламентских выборов коренным образом отличаются от роли и значения всех предыдущих, поскольку был предпринят переход к парламентской системе государственного управления.

«То есть, нас ожидают не обычные выборы, а выборы, которые по своей важности равносильны до сих пор проходившим президентским выборам. Президентские выборы и выборы в Национальное собрание будут заменены на одни выборы – парламентские, в результате которых будет формироваться как законодательная, так и исполнительная власть», - говорится в его заявлении.

Оганян сообщает, что уже начал консультации с рядом политических сил, общественных структур, известных деятелей, представителей интеллигенции.

«Моя цель – активно участвовать в парламентских выборах 2017 года, сформировав команду единомышленников, а для политического участия найти самый эффективный формат, который предстанет перед общественностью с реалистичной программой с целью сформирования в Армении качественно новой политической и экономической системы с качественно новым управлением. В своей будущей деятельности, как и прежде, я буду стоять рядом с народом, с моими сослуживцами и боевыми товарищами, интеллигенцией, студентами, жителями приграничных районов, - отмечает экс-министр обороны и продолжает: - В качестве средства представления своих позиций и тревог обществу без посредников и в то же время обеспечения обратной связи и непосредственного ознакомления с взглядами и тревогами граждан я буду пользоваться своей новой страницей в Facebook, поскольку в информационном мире Интернет дает широкие возможности для общения с обществом».

Оганян также сообщает, что в ближайшем будущем в известном формате избирательных процессов обстоятельно представит те программы и положения, которыми будет руководствоваться в ходе своей политической деятельности.

Для правящей Республиканской партии Армении возвращение Сейрана Оганяна не стало неожиданным. Член исполнительного органа партии Армен Ашотян в то же время утверждает, что уволенные чиновники, возвращаясь, не добиваются больших достижений.

«Политика притягивает бывших чиновников. Жизнь показывает, что они не могут достичь очень больших результатов, но могут занять какое-то место под политическим солнцем, имея определенную политическую программу и амбиции» - сказал Ашотян.