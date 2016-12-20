Обзор прессы за 20 декабря

Газета «Грапарак» пишет: «Те, кто слушал речь Левона Тер-Петросяна, предварительно не настроившись на нее, безусловно, испытали противоречивые чувства. Невозможно не согласиться с выводами, исходящими из его философии: уступаешь часть, сохраняешь другую часть, не уступаешь ничего, теряешь все; те, кто сохраняют часть, объявляются предателями, а тех, кто теряют все, называют патриотами. Но вместе с тем нельзя не возразить ему: разве у вас не было того же понимания в те годы, когда власть принадлежала вам, и вы могли повести нашу страну по другому пути? И если проблема была в сопротивлении членов вашей команды, как говорите вы, то насколько это умаляет вашу вину? И почему вы не раскрываете всех скобок?»

В газете «Айкакан жаманак» читаем: «Для того, чтобы мы стали «нацией-армией», необходимо, чтобы наша экономика развивалась и росла в разы. Возможно ли это? В Израиле, который время от времени живет в условиях полномасштабных войн, были сделаны огромные иностранные инвестиции и их продолжают делать. Эта страна стала одним из мировых технологических центров. Возможно ли, чтобы Армения, которая живет в гораздо более мирных условиях, также привлекала инвестиции? Возможно. Но эта возможность выглядит весьма теоретической. Иначе говоря, сегодня мы стоим перед двумя теоретическими видениями: либо мы идем по пути, предложенному Левоном Тер-Петросяном, то есть, решаем карабахскую проблему поэтапным вариантом, либо идем по пути обеспечения скачка в развитии страны и ее экономики, получаем возможность иметь сверхсовременную, мощную армию и военные инфраструктуры, которые будут держать противника в страхе. К сожалению, оба эти варианта весьма теоретичны. Возможно, есть и другой крайне теоретический вариант, но о нем до сих пор никто ничего не говорил».

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Драйв премьер-министра Карена Карапетяна продлился меньше, чем планировалось. Предполагалось, что будет возможно продлить позитивные ожидания до апрельских выборов, спокойно получить большинство в парламенте на этой волне, а после этого – что будет, то будет. Но прошло всего три месяца, и выяснилось, что за эти три месяца экономические показатели Армении по всем меркам резко снизились. Даже малый экономический рост встал, внешний долг государства только возрос. Возникает вопрос: почему так получилось? Ответ очень прост: потому что в Армении что-то изменить может только тот, у кого есть полномочия принимать решения и рычаги для того, чтобы их реализовывать. А у Карена Карапетяна нет ни того, ни другого. Он всего-навсего наемный работник. И совсем не имеет значения, кто его нанял».