Виктор Даллакян: Сейран Оганян выступит с заявлением о возвращении в политику

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян в ближайшие дни выступит с заявлением о возвращении в политику. Об этом сегодня на сегодня на пресс-конференции заявил Виктор Даллакян.

Бывший представитель президента Армении в Национальном собрании страны, который в настоящее время занимает пост заместителя председателя партии «Третья республика», в беседе с журналистами также добавил, что провел несколько встреч с Сейраном Оганяном и что в ближайшее время партия готова с ним сотрудничать.

«После моей отставки я много раз встречался с Сейраном Оганяном. Мы одинаково оцениваем сложившуюся в Республике Армения ситуацию. Мы одинаково оцениваем также выходы из этой ситуации. Я могу вам сказать, что в ближайшие дни Сейран Оганян выступит с соответствующим заявлением, в котором он сообщит о своем вхождении в политику, и мы будем с ним сотрудничать», - сказал Даллакян.

Отметим, что Виктор Даллакян в октябре подал в отставку с поста заместителя руководителя аппарата президента Армении и постоянного представителя президента РА в Национальном Собрании республики и заявил, что выходит из правящей Республиканской партии Армении. Он также объявил, что возвращается в активную политику и будет активно участвовать в парламентских выборах 2017 года.

На вопрос, как он будет сотрудничать с Сейраном Оганяном, когда последний долгое время был во власти, а он критикует власть, Виктор Даллакян ответил: «Я считаю, что Сейран Оганян – это тот деятель, деятельность которого я оцениваю высоко, для любой партии было бы честью сотрудничать с Сейраном Оганяном. Сегодня я вам говорю, что мне известно о его планах, мы обсуждаем эти планы вместе и регулярно, и в ближайшее время он выступит с соответствующим заявлением».

Партия Виктора Даллакяна 23 декабря проведет свой очередной съезд. Даллакян сегодня не ответил на вопрос о том, примет ли участие в съезде Сейран Оганян, сказав лишь: «Я могу открыть некоторые скобки: если нам удастся достичь широкого сотрудничества и в рамках этого сотрудничества сформировать определенные блоковые отношения, то в этих отношениях могут участвовать и известные партии, и известные политические и военные деятели, которые могут также возглавить список этого блока».

Напомним, бывший министр обороны Сейран Оганян покинул свой пост в октябре этого года и до сих пор не выступал с каким-либо публичным заявлением.